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الامارات | حمدان بن محمد: أبناء الإمارات الدارسين في الخارج سفراء لوطنهم ومرآة لثقافته وقيمه

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دبي - الإمتارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد: أبناء الإمارات الدارسين في الخارج سفراء لوطنهم ومرآة لثقافته وقيمه 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد: أبناء الإمارات الدارسين في الخارج سفراء لوطنهم ومرآة لثقافته وقيمه 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عدداً من الطلبة الإماراتيين الدارسين في جامعات الهند، حرصاً على الاطمئنان على أحوالهم ومسيرتهم الأكاديمية.

وأكد سموّه حرص الدولة على توفير كل أشكال الدعم اللازمة لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والعلمية بكل يسر وسهولة وأن أبناء الإمارات الدارسين في الخارج هم سفراء لوطنهم، ومرآة لثقافته وقِيَمه الأصيلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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