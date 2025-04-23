أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "من المرجح نجاح محاولة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في اتجاه إسرائيل"، موضحا أن "صفارات الإنذار دوت في حيفا وخليجها والجليل الغربي وفق السياسة المتبعة".
وقال الإسعاف الإسرائيلي إن "فرقنا تتعامل مع إصابة عدد من الإسرائيليين اثناء توجههم إلى الملاجئ".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: من المرجح نجاح محاولة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل وتسبب بصفارات إنذار في حيفا والجليل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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