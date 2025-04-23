الجيش الإسرائيلي: من المرجح نجاح محاولة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل وتسبب بصفارات إنذار في حيفا والجليل الغربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "من المرجح نجاح محاولة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في اتجاه إسرائيل"، موضحا أن "صفارات الإنذار دوت في حيفا وخليجها والجليل الغربي وفق السياسة المتبعة".

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن "فرقنا تتعامل مع إصابة عدد من الإسرائيليين اثناء توجههم إلى الملاجئ".