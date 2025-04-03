شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات الزمالك يواجه السجون الكينى غدا فى بطولة أفريقيا لكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بنادى الزمالك "سيدات" نظيره السجون الكينى، غداً الجمعة، فى تمام الثالثة عصراً، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا، التى تستضيفها نيجيريا خلال فى الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب كلاً من، "السجون الكيني، وسبيابكينج ستارز البتسوانى، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق فى نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفنى لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: أحمد فتحى مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامى هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعى، وهبة حسنين مديراً إدارياً.