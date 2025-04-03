موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا للناشئين والقناة الناقلة

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يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تحدياً جديداً، عندما يواجه نظيره بوركينا فاسو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة المقامة في المغرب.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في السابعة مساء اليوم الخميس.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة مصر وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا للناشئين.

وتلقى منتخب مصر هزيمة أولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3، ويلعب منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما كلا من بوركينا فاسو والكاميرون.

وحرص أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 على عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم عقب الخسارة 3 / 4 ، أمام منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي أقيمت في افتتاح مباريات الجولة الأولى لبطولة أمم أفريقيا.

وتعد كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، هي بوابة الفراعنة للوصول إلى مونديال الناشئين، حيث يصعد 10 منتخبات من المسابقة إلى كأس العالم.

يدخل منتخب مصر مواجهة بوركينا فاسو بلا نقاط بعدما فشل في حصد أول 3 نقاط في المجموعة، بينما رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع منتخب بوركينا فاسو الذي انتصر هو الأخر على الكاميرون بنتيجة 2-1.