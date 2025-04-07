شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السابق: مباراة الأهلى ستكون قوية ولن نتأثر بخوض المواجهة خارج السودان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 11:22 م

أوضح عبد العزيز زكريا نجم الهلال السوداني السابق أن فريق الهلال لن يتأثر بفكرة خوض مباراة الأهلي في موريتانيا.

قال عبد العزيز زكريا، في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "موريتانيا بلدنا الثاني ونلعب موسما كاملا في موريتانيا لذلك لن نتأثر بفكرة خوض المباراة في موريتانيا".

وأضاف: "المباراة ستكون قوية وبها ندية وأرضية الملعب جيدة ومعتاد عليها الهلال".