فضل الله نفى الادعاءات حول تهريب السلاح عبر المرفأ: هناك من يريد أخذ البلد للفوضى وتلبية مطالب العدو

نفى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح من مجلس النواب، "جملة وتفصيلاً الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت"، داعيا القضاء المختص إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الأكاذيب".

واشار الى أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزل أمام مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية"، معتبرا أن "على الحكومة مصارحة اللبنانيين بالخطوات التي تقوم بها، ومصارحة عوائل الشهداء حول الخطوات التي قامت بها تجاه هذه الدماء".

ولفت فضل الله الى أن "هناك بندا أساسيا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة، وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية"، معتبرا أن "هناك من يريد أخذ البلد للفوضى وتلبية مطالب العدو بسلب قدرات لبنان استجابة لأمر خارجي وليس لمصلحة وطنية، وأصحاب هذه الحملات لا يريدون التعلم من تجارب الماضي".

واكد أنه "يجب العمل على استجماع عناصر القوة والاستفادة منها في حوار بين الحريصين على مستقبل البلد"، لافتا الى أننا "كنا في طليعة الذين لبوا نداءات الحوار".