شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي موالِ للإنتقالي : لقد ضاعت الفرصة الحقيقية لتحرير صنعاء في هذا اليوم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الإعلامي الموالِ للمجلس الانتقالي ياسر اليافعي عن ضياع فرصة تحرير صنعاء . وقال اليافعي : الفرصة الحقيقية لتحرير صنعاء ضاعت يوم تم الغدر في مأرب، والخيانة في الحديدة عبر اتفاق استوكهولم. واختتم : خيارات كان يمكن أن تُغيّر مجرى الحرب، لكن حين تضيع اللحظة... يصعب تعويضها.



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