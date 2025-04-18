الخليج اليوم .. روسيا والسعودية تفتحان صفحة جديدة من التعاون الحضري الذكي

الرياض - كتب موسى القحطاني - تستعد العاصمة الروسية موسكو لاستقبال وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، في زيارة رسمية تعكس التحول الاستراتيجي في العلاقات السعودية الروسية.

وتحمل هذه الزيارة في طياتها ملفات نوعية تتعلق بتطوير سياسات البناء، وتحفيز الاستثمارات العقارية، واستكشاف فرص التحول الرقمي في الخدمات البلدية، إلى جانب مناقشة نماذج المدن الذكية والإسكان المستدام.

وسيجري معالي الوزير لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الروس، من بينهم وزير البناء والإسكان إيريك فايزولين، بالإضافة إلى رؤساء هيئات استراتيجية ومراكز بحوث متخصصة. وتشمل الزيارة مباحثات موسّعة حول نماذج التمويل العقاري، تقنيات البناء الحديث، وتطوير البنية التحتية استعدادًا للفعاليات العالمية مثل كأس العالم 2034، التي تستعد المملكة لاستضافتها.

وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تحمل رسائل سياسية وتنموية عميقة، وتسعى إلى تحويل العلاقة الثنائية من تعاون تقليدي إلى شراكة حضرية ذكية تُبنى على المعرفة ونقل الخبرات والتكامل الاقتصادي، بما يعكس التزام المملكة برؤية 2030.

ومن المنتظر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم النوعية، تشمل تأسيس فرق عمل مشتركة بين الجهات السعودية والروسية لمتابعة تنفيذ المبادرات وتبادل الخبرات في الحوكمة الحضرية، وكفاءة الطاقة، والرقمنة، وتحسين جودة الحياة في المدن.