شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يمني يفجر مفاجأة حول الترتيبات العسكرية القادمة باليمن(غير متوقع) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر البرلماني اليمني محمد مقبل الحميري مفاجأة غير متوقعة حول الترتيبات العسكرية القادمة باليمن .

وقال الحميري في منشور عبر صفحة الشخصية بفيس بوك رصده محرر كريتر سكاي جاء فيه :

لمن يسألون عن الترتيبات العسكرية القادمة

نصدقكم القول



بكلام في غاية الدقة والمسئولية

وحتى لا يتكرر نفس الكلام

وليكون معلوما لدى الجميع

وليس سبقا صحفيا

ولا رجما بالغيب



ولكن من اجل ان نضع النقاط على الحروف

ولنبين للناس بدقة عالية

ما يجري على الساحة اليمنية

وما يدور بين الأطراف الإقليمية والدولية بخصوص اليمن

والله وبالله وتالله لا علم لنا بشيء من ذلك ولكن معظمنا انْ لم يكن جميعنا نهرف بما لا نعرف ،،

ومع ذلك نثق ان القادم خير ، وان الحوثي إلى افول عاجل غير آجل ،

نهايته مؤكدة ولكن قد تكون المفاجأة في البديل فقط.

تفاءلوا خيراً .