شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية انتهاء تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) من قيمتها قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م، وذلك بدءًا من اليوم (السبت 19/ 4/ 2025 م).وأهابت الوزارة بجميع مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات المحافظة على السلامة المرورية.