هل يؤثر نقص الكالسيوم على حملك؟.. أبرز الأعراض وطرق العلاج الفعالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الكالسيوم أحد أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان في مختلف المراحل، ويزداد هذا الاحتياج بشكل خاص لدى النساء الحوامل، فخلال فترة الحمل، يتطلب الجسم مزيدًا من هذا العنصر الحيوي لضمان صحة الأم والجنين على حد سواء.

وفي ظل الانتشار الواسع لمشاكل صحية بين الحوامل نتيجة لنقص الكالسيوم، مثل آلام الأسنان وتكسرها، تؤكد الأبحاث الطبية أن التغذية السليمة هي مفتاح صحة المرأة الحامل، ما يستدعي ضرورة توافر إشراف طبي مستمر للوقاية من هذه المشكلات.

نقص الكالسيوم وأثره على صحة الأسنان أثناء الحمل

في هذا السياق، أشارت وزارة الصحة المصرية سابقًا إلى أن نقص الكالسيوم خلال فترة الحمل ليس مجرد مسألة غذائية، بل هو تهديد كبير لصحة المرأة والجنين، وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الحمل يؤدي إلى زيادة استهلاك العناصر الغذائية داخل جسم المرأة، وعلى رأسها الكالسيوم الذي يُساعد في تقوية عظام الجنين وضمان نموه السليم.

ويُلاحظ أن الحوامل اللواتي لا يحصلن على كمية كافية من الكالسيوم قد يعانين من مشاكل صحية، مثل هشاشة الأسنان، حيث تكون الأسنان أكثر عرضة للتكسر والتلف.

وأفادت وزارة الصحة أن أعراض نقص الكالسيوم قد تشمل أيضًا الشعور بآلام شديدة في الأسنان، إضافة إلى احتمالية إصابة المرأة بارتفاع ضغط الدم أو بعض الأمراض القلبية الأخرى، وأكدت الوزارة أن الحوامل بحاجة إلى استشارة الأطباء المختصين لضبط مستويات الكالسيوم في الجسم، عبر تناول المكملات الغذائية أو الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان، والخضروات الورقية الداكنة، والبذور والمكسرات.

أعراض نقص الكالسيوم التي يجب على الحوامل الانتباه لها

من جانبها، قالت الدكتورة سحر أحمد، استشاري النساء والتوليد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العديد من الحوامل لا يدركن أهمية الكالسيوم في حماية صحة الأسنان والعظام خلال فترة الحمل، وأضافت الدكتورة سحر أن نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة تتجاوز الأسنان، مثل هشاشة العظام التي قد تؤدي إلى الكسور، بالإضافة إلى زيادة احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ما قد يسبب مضاعفات خطيرة مثل تسمم الحمل.

كيف يمكن تجنب نقص الكالسيوم؟

وأوضحت الدكتورة سحر، أنه يجب على الحامل أن تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالكالسيوم وتجنب التقاعس في تناول المكملات الغذائية التي يوصي بها الطبيب، لضمان صحة جيدة لها ولجنينها، وأكدت أن الرعاية الصحية المبكرة والفحوصات الدورية تساهم بشكل كبير في الوقاية من هذه المشاكل الصحية.

تأثير نقص الكالسيوم على النساء الحوامل

وأشارت الدكتورة سحر إلى أن الكالسيوم لا يؤثر فقط على صحة الأسنان والعظام، بل هو مهم أيضًا في دعم وظائف أخرى في الجسم مثل وظيفة العضلات والأعصاب، وأضافت أنه من المهم أن تبدأ الحوامل في تناول المكملات الغذائية من بداية الحمل، بناءً على توصيات الطبيب، لضمان تلبية احتياجات الجسم.

أهمية الفحوصات الدورية لمتابعة مستويات الكالسيوم لدى الحوامل

كما دعت وزارة الصحة إلى زيادة الوعي بين النساء الحوامل بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة، مشيرة إلى أن نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم، الذي قد يسبب مضاعفات خطيرة أثناء الحمل.

أفضل الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم للحامل

أوصت الدكتور سحر بأن الحوامل يجب أن يتناولن الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب، الزبادي، الأجبان، والخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب، بالإضافة إلى المكسرات والبذور، كما يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين D، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

وشددت الدكتورة سحر أحمد على ضرورة متابعة مستويات الكالسيوم والفيتامينات الأخرى خلال الحمل، موضحة أن الإرشادات الطبية الدقيقة يمكن أن تقي من الكثير من المضاعفات وتضمن الحمل السليم، وأكدت على أن التزام الحوامل بتعليمات الأطباء وتناول المكملات الغذائية المناسبة يساعد على تجنب المضاعفات الصحية الخطيرة أثناء فترة الحمل.