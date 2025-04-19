رئيس بلدية مغدوشة أعلن ترشّحه للانتخابات البلدية

أعلن رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان، ترشّحه للانتخابات البلدية المقبلة، وذلك خلال غداء جمعه مع عائلته من "ال يونان".

وخلال كلمته، شدد يونان على أن "قوّة مغدوشة تنبع من وحدة أبنائها وتكاتفهم"، مؤكداً عزمه على مواصلة خدمة البلدة وأهلها، والبقاء إلى جانبهم في كل الظروف.

كما استذكر يونان السنوات الماضية التي وصفها بـ"الصعبة"، والتي واجهت فيها البلدة تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلّب تعاون الجميع للنهوض بمغدوشة ومتابعة مسيرة الإنماء.

وختم بالقول: "أعدكم بأن أكون عند حسن ظنكم، وبأن أعمل بكل طاقتي لما فيه خير البلدة وأهلها".