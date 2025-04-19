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شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من "سدايا".. انطلاق البرنامج التدريبي لـ"هاكاثون التحوّل" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلق مساء الجمعة البرنامج التدريبي والتأهيلي، لصقل المهارات والاستعداد لـ "هاكاثون التحوّل" الذي تنظمه جامعة الملك سعود بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ بهدف تأهيل المشاركين بالمهارات اللازمة لأداء أدوارهم بفاعلية ضمن فرق العمل، وتمكينهم من الإسهام في بناء المنتج الأولي خلال الحدث الرئيس للهاكاثون.
ويشتمل البرنامج التدريبي الذي يُعد أحد المراحل التحضيرية التي تسبق الحدث الرئيس للهاكاثون على محاور متنوعة، أبرزها التعريف ببرامج وأدوات الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تمكين المشاركين من الإلمام بكيفية استخدام هذه الأدوات في تطوير حلول تقنية مبتكرة قابلة للتطبيق، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة في هاكاثون التحول.
وشهدت حضورًا تجاوز عشرة آلاف شخص، وتفاعلًا كبيرًا مع العروض والمسابقات التفاعلية التي استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز وعي المشاركين وقدراتهم المعرفية والمهارية في هذا المجال.
وسيسهم "هاكثون التحول" في استكشاف أفضل الحلول للتحديات التي تُثري التجربة التعليمية بجامعة الملك سعود، في شراكة وطنية وتكامل مع "سدايا" لدورها في بناء وتطوير القدرات والكفاءات البشرية في البيانات والذكاء الاصطناعي، والإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 بتحسين جودة التعليم ودعم تخصصات المستقبل.
ويشتمل البرنامج التدريبي الذي يُعد أحد المراحل التحضيرية التي تسبق الحدث الرئيس للهاكاثون على محاور متنوعة، أبرزها التعريف ببرامج وأدوات الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تمكين المشاركين من الإلمام بكيفية استخدام هذه الأدوات في تطوير حلول تقنية مبتكرة قابلة للتطبيق، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة في هاكاثون التحول.
هاكاثون التحوّليشار إلى أن "هاكاثون التحول" أُعلن عنه خلال فعالية "أذكى KSU" التي نظمتها جامعة الملك سعود و"سدايا" في فبراير الماضي.
وشهدت حضورًا تجاوز عشرة آلاف شخص، وتفاعلًا كبيرًا مع العروض والمسابقات التفاعلية التي استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز وعي المشاركين وقدراتهم المعرفية والمهارية في هذا المجال.
وسيسهم "هاكثون التحول" في استكشاف أفضل الحلول للتحديات التي تُثري التجربة التعليمية بجامعة الملك سعود، في شراكة وطنية وتكامل مع "سدايا" لدورها في بناء وتطوير القدرات والكفاءات البشرية في البيانات والذكاء الاصطناعي، والإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 بتحسين جودة التعليم ودعم تخصصات المستقبل.