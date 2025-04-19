البنتاغون أعلن عن إجراء يُقلّص الوجود الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن "وزير الدفاع الأميركي هيغسيث وجه بتوحيد تمركز القوات الأميركية في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية العزم الصلب"، الأمر الذي سيؤدي "لتقليص الوجود الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة".

ولفتت إلى أن "توحيد تمركز القوات في سوريا يعكس النجاح الكبير الذي حققته الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة"، موضحة أن "توحيد تمركز القوات في سوريا عملية مدروسة ومبنية على تقييم للظروف".

وقالت "سنبقى في وضع يسمح لنا بتنفيذ ضربات دقيقة ضد فلول تنظيم داعش"، مشيرة إلى أن "التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش أحرز تقدما ملموسا على مدى العقد الماضي".

ويأتي هذا الاجراء بعد أشهر من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.