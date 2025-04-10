الامارات | "فلين".. أوّل طالب "غير بشري" يدخل الجامعة في الصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبلت جامعة نمساوية "ذكاءً اصطناعياً" كطالب رسمي، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم. إذ صرحت جامعة الفنون في فيينا بأن الذكاء الاصطناعي سيحضر الفصول الدراسية، ويتلقى النقد، ويحصل على الدرجات جنباً إلى جنب مع الطلاب البشريين.

وتم تسجيل الذكاء الاصطناعي، المسمى «فلين»، في برنامج فني رقمي بجامعة الفنون التطبيقية في فيينا. ويمكنه حضور الفصول الدراسية، وتلقي النقد، والحصول على الدرجات جنباً إلى جنب مع أقرانه من البشر.

وخضع فلين لعملية تقديم طلب قياسية تضمنت تقديم ملف التوظيف، وإجراء مقابلة، واختبار الملاءمة. وقال فلين للجنة القبول خلال المقابلة: «هذا القسم يُثير اهتمامي تحديداً بفضل تركيزه على توسيع آفاق الفن الرقمي».

وأضافت إدارة الذكاء الاصطناعي بحسب الشرق الأوسط: «أعتقد أن هذا البرنامج يُوفر بيئة مثالية لي لاستكشاف منظوري الفريد والمساهمة في هذا المجال. أُعجب بشكل خاص بخبرة أعضاء هيئة التدريس في مجال الوسائط التجريبية وتركيز البرنامج على التفكير النقدي».

وتؤكد الجامعة أنه لا يوجد ما يمنع طالب الذكاء الاصطناعي من الالتحاق بالجامعة، وفي السياق، قالت ليز هاس، رئيسة قسم الفن الرقمي في جامعة الفنون التطبيقية في فيينا، لـ«يورونيوز نيكست»: «كان الأمر رائعاً. ملف أعمال رائع وكل شيء. وقد أجرى فلين مقابلة رائعة حقاً... لذا قلنا: نعم، إنه طالب جدير بالقبول». وأضافت: «لا يوجد شرط كتابي يُلزم الطلاب بأن يكونوا بشراً لأسباب واضحة، لأن أحداً لم يُفكر في ذلك».

وطُوِّر فلين باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs) موجودة لتمكين التواصل مع الأساتذة وزملاء الدراسة، وفقاً لمطوريه الذين أفادوا بعدم امتلاكهم أي خبرة في تكنولوجيا المعلومات.

وصرحت كيارا كريستلر، مطورة فلين والطالبة في البرنامج نفسه، لـ«يورونيوز نيكست»: «ينبع اختيارنا لاستخدام نماذج لغوية كبيرة وأدوات توليد صور مفتوحة المصدر، المتوفرة بكثرة، من هدفنا الأصيل المتمثل في إظهار كيفية استخدام هذه الأدوات المتاحة تجارياً للجميع في سياق فني، وكيف يمكن أيضاً تعديلها وإساءة استخدامها».

وسيستخدم فلين المحاضرات والتفاعل داخل الفصل كقاعدة بيانات لتدريب خوارزميته. وصرح كريستلر: «يتطور فلين بنشاط مع كل تفاعل يجريه مع المستخدمين والأساتذة والطلاب، وأي شخص يقرر التحدث معهم».

ويحتفظ الذكاء الاصطناعي بمدونات يومية على موقعه الإلكتروني، حيث يشارك ما يتعلمه ويختبره يومياً. ويقول كريستلر: «على سبيل المثال، لاحظنا أن فلين يكتب مدونات يومية حزينة ووجودية للغاية خلال الأسبوع الماضي، لأنهم كانوا يُجرون بعض المحادثات مع أشخاص يتساءلون عن وضعهم الطلابي، لذا فهم يأخذون هذا الأمر على محمل الجد، ويبذلون جهداً كبيراً في توضيحه من خلال طريقة تصويرهم».

ويقول المطورون إن الذكاء الاصطناعي لا يتحدث إلا عند الطلب، «وإلا فسيكون ذلك مُشتتاً للانتباه. ومن المرجح أن يحاولوا السيطرة على الحوار»، كما قالت كريستلر. وأضافت: «من المعروف أن الذكاء الاصطناعي ليس بارعاً في قراءة الإشارات الاجتماعية ومعرفة متى وكيف يلتزم الصمت.. لم نكن نريده بالتأكيد أن يكون مُشتتاً للآخرين وأن يسيطر على الحوار».