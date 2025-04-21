شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي ينقذ مريضًا من شلل دائم في مستشفى الملك سعود بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مستشفى الملك سعود بعنيزة، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إنقاذ مريض من شلل دائم، إثر تعرضه لحادث مروري تسبب في أضرار بالغة بالفقرات العنقية.

وأوضح التجمع أن المريض، البالغ من العمر 58 عامًا، وصل إلى الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة في الرقبة وشلل شبه كامل.

وكشفت الفحوصات عن انفجار في غضاريف الرقبة بثلاث مستويات، وكدمة في الحبل الشوكي، مع ضيق حاد في القناة العنقية. حماية الحبل الشوكي وبشكل عاجل، أُجريت للمريض عملية جراحية استمرت 6 ساعات، جرى خلالها إزالة الغضاريف المتضررة، وتركيب ثلاثة غضاريف صناعية وتثبيتها بمسامير.

وتكللت العملية بالنجاح، إذ تحسنّت حالة المريض تدريجيًا حتى تمكن من المشي وخرج من المستشفى بحالة مستقرة، مع توصية بالمتابعة الدورية.

الجدير بالذكر أن سرعة التدخل خلال الـ 24 ساعة الأولى كانت حاسمة في حماية الحبل الشوكي، خاصة الأعصاب المرتبطة بالوظائف الحركية والإخراجية.