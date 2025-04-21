السعودية | صندوق التنمية الزراعية يشارك في أسبوع البيئة 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك صندوق التنمية الزراعية في فعاليات أسبوع البيئة في نسخته السادسة 2025 تحت شعار “بيئتنا كنز” خلال الفترة من 20 ـ 26 أبريل الجاري في مدينة الرياض، التي دشنها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز الشراكات، وفرص التعاون في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

وتسلط مشاركة الصندوق الضوء على دوره ومبادراته في مجال تعزيز الاستدامة البيئية من خلال زيادة تنمية الغطاء النباتي، وتحسين الجوانب البيئية الأخرى مثل: وفرة المياه وكفاءتها، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من الهدر الغذائي في قطاع الزراعة.

ومن أبرز مبادرات الصندوق في هذا المجال البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ بهدف تنمية الريف السعودي من خلال تقديم التمويل المناسب للمزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر الاستثمار الأمثل والمستدام للموارد الزراعية والمائية، واستثمار الفرص والمواد المتاحة بحسب الميز النسبية لكل منطقة.

كما يبرز برنامج الصندوق لدعم وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في مشاريع القطاع الزراعي كأحد أهم المبادرات في مجال تعزيز الاستدامة البيئية؛ ويهدف إلى خفض استهلاك الطاقة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون، وإعادة تدوير المياه المستخدمة.

ويأتي برنامج تمويل المشاتل الزراعية المركزية للإسهام في دعم جهود تنمية الغطاء النباتي التي تقودها مبادرة السعودية الخضراء، إضافة إلى الاستفادة من المياه المعالجة للمحافظة على المياه الجوفية، وزيادة الإنتاج المحلي من الشتلات الزراعية، وكذلك دعم سلاسل الإمداد التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي.

في حين يهدف تمويل الصناعات الغذائية التحويلية إلى الإسهام في الحد من الفقد والهدر الغذائي في القطاع الزراعي، والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، والاستفادة من المحصول أو الفائض منه بتحويله إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، كما يقدم الصندوق تمويل الزراعة العضوية، للتشجيع على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد كيميائية، أو أسمدة، أو مبيدات، أو مواد مشتقة منها، أو هرمونات، أو كائنات معدلة وراثيًا، لما لها من أثرٍ في تقليل تلوث البيئة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط