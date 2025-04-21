أرامكو السعودية و”بي واي دي” تتعاونان في تقنيات مركبات الطاقة الجديدة بهدف تطويرها لدعم الكفاءة والأداء البيئي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة “بي واي دي”، الرائدة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة وبطاريات الطاقة، موافقتهما على بحث الفرص المُثلى للتعاون بشكلٍ وثيق في تقنيات المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.

حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تطوير التقنيات المبتكرة التي تدعم الكفاءة والأداء البيئي. ويستفيد هذا التعاون من فِرق البحث والتطوير التابعة لاثنتين من الشركات الرائدة عالميًا، بهدف تحقيق ابتكارات في مجال المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.

وتعليقا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية، علي المشاري: “يعتمد التعاون بين شركتي أرامكو السعودية للتقنية و(بي واي دي) على جهود بحوث التطوير المكثفة التي تبذلها أرامكو لأجل حلول الطاقة الجديدة.

حيث تستكشف “أرامكو” عددًا من الطرق لتحسين كفاءة محركات الاحتراق الداخلي، بدءا من الوقود المبتكر منخفض الكربون إلى مفاهيم أنظمة نقل الحركة المتقدمة. ودافعنا في جميع تلك الجهود لاعتقادنا بوجود حاجة إلى منهجيات متعددة لدعم تحوّل الطاقة بشكل عملي،

ومن جهته، قال النائب الأعلى للرئيس في شركة “بي واي دي”لو هونغبين: “لطالما كانت (بي واي دي) على قناعة بأن الإنجازات الحقيقية في الانفتاح والتعاون تتحقق حيث تلتقي طرق الابتكار التقني والكفاءة البيئية. ولذلك نأمل أن تتواءم خبرات شركة أرامكو السعودية للتقنية مع قدراتنا المتقدمة في مجال البحوث وتطوير المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة على تجاوز عوائق الجغرافيا والفكر لابتكار الحلول التي تجمع بين الأداء عالي الكفاءة وانبعاثات الكربون المنخفضة. ونحن على ثقة بأن ذلك من شأنه أن يدعم الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية”.

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