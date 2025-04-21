شكرا لقرائتكم خبر عن "مدن": 4551 زيارة رقابية لتعزيز الالتزام البيئي والسلامة بالمصانع والان نبدء بالتفاصيل



واستهدفت هذه الزيارات، التي شملت 34 مدينة صناعية تابعة للهيئة، التأكد من امتثال المنشآت الصناعية للمعايير البيئية المعتمدة، وتطبيق اشتراطات السلامة، والالتزام بضوابط الإنتاج، وضمان خلوها من المخالفات لضمان مطابقتها للمعايير المعمول بها. الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن تنفيذها لسلسلة مكثفة من الزيارات الرقابية بلغت 4551 زيارة خلال العام الماضي 2024.واستهدفت هذه الزيارات، التي شملت 34 مدينة صناعية تابعة للهيئة، التأكد من امتثال المنشآت الصناعية للمعايير البيئية المعتمدة، وتطبيق اشتراطات السلامة، والالتزام بضوابط الإنتاج، وضمان خلوها من المخالفات لضمان مطابقتها للمعايير المعمول بها.





أخبار متعلقة



وأوضحت "مدن" أن فرق التفتيش البيئي التابعة لها قامت خلال هذه الجولات الميدانية باتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة تجاه أي مخالفات تم رصدها، بالإضافة إلى تطوير مستمر لإجراءات التفتيش المتبعة، وذلك بهدف ضمان تحقيق بيئة صناعية مستدامة وآمنة في كافة المدن الصناعية التي تشرف عليها.

وبينت الهيئة أن برنامج التفتيش البيئي لديها يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز ثقافة الامتثال البيئي لدى المنشآت الصناعية، والعمل على رصد ومعالجة أي تجاوزات أو مخالفات بيئية بشكل فوري، فضلاً عن المساهمة في تحسين الأداء البيئي العام للمصانع وتحقيق مفهوم الاستدامة الشاملة ضمن المدن الصناعية.



وتأتي هذه الجهود الرقابية ضمن استراتيجية ”مدن“ الأشمل الرامية إلى تقليل الانبعاثات والملوثات الصناعية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة لدى القائمين على المصانع، وتحسين جودة البيئة المحيطة في المدن الصناعية، ودعم التحول الوطني نحو الاستدامة البيئية.

وأكدت ”مدن“ أن هذه الأعمال تندرج ضمن دورها في تمكين الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي، وتتماشى مع المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ”ندلب“، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

تقليل الانبعاثات والملوثات