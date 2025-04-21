“موانئ”: إضافة خدمة الشحن الجديدة IMB1 التابعة لشركة CSTAR LINE إلى ميناء جدة الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة IMB1 التابعة لشركة CSTAR LINE إلى ميناء جدة الإسلامي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة؛ لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية.

يأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز انسيابية التبادل التجاري بين موانئ المملكة والموانئ الإقليمية والعالمية، ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تعظيم ميزتها التنافسية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ نهافا شيفا و موندرا بالهند، وإيفياب بتركيا، ونوفوروسيسك بروسيا، وجبل علي بالإمارات، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 2,100 حاوية قياسية.

يُذكر أن الشراكات التي تعقدها “موانئ” مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، تسهم في تعزيز تنافسية ميناء جدة الإسلامي، وتوسيع شبكة خدماته البحرية، ودعم كفاءته التشغيلية، مما يعزز من مكانته محورًا لوجستيًا إستراتيجيًا على ساحل البحر الأحمر.

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