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الامارات | نصف الألمان يأملون تراجع أسعار وجبات المطاعم

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | نصف الألمان يأملون تراجع أسعار وجبات المطاعم 1/2
  • الامارات | نصف الألمان يأملون تراجع أسعار وجبات المطاعم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاقت خطط الحكومة الألمانية المستقبلية لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم ترحيباً كبيراً من الألمان، وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف»، يتوقع 50% من الألمان أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الوجبات في المطاعم، بينما لا يتوقع ذلك 44%.

وبحسب اتفاق الائتلاف الحاكم القادم، فإن من المخطط خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم بشكل دائم من 19% إلى 7%، اعتباراً من الأول من يناير 2026.

وبوجه عام، يعتبر 81% من الألمان خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم أمراً صائباً، بينما يراه 10% خطوة غير سليمة، ويعتقد 77% من المشاركين في الاستطلاع أن المطاعم يمكن أن تستخدم هذا التخفيض لتعويض تكاليف إضافية أخرى.

وقال 74% من الألمان إنهم سيتناولون الأكل في المطاعم بشكل أكثر تكراراً إذا أصبحت الوجبات أرخص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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