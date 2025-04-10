أحمد السعدني يكشف موقفه الغريب من ترك ابنه للدراسة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان أحمد السعدني ضيفاً على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ONE، وتحدّث خلال اللقاء بصراحة وعفوية عن رأيه إذا قرر نجله التخلي عن الدراسة الجامعية والسير في مسار آخر بعيد عن التعليم الأكاديمي.

وقال السعدني: “لو ابني قال لي هسيب الجامعة هكسر دماغه، لكن أنا موافق إن الواحد يبقى عايز إيه”، موضحًا أن الحرية في الاختيار لا تعني التخلي عن المنطق، بل يجب أن يكون لدى الشخص رؤية واضحة لما يريده في حياته.

وأضاف: “أنا قعدت أربع سنين في كلية التجارة وكنت بدرس حاجة مش عايزها ولا لها علاقة بهوايتي، وبالتالي كانت مضيعة للوقت. والدي، العمدة صلاح السعدني، كان ديمقراطي جدًا، ولو كنت قلت له مش عايز أكمل، ما كانش هيمانع طالما عندي فكرة واضحة ومستقبل باين قدامي”.

نجاحه في “لام شمسية” رمضان الماضي

يُذكر أن أحمد السعدني شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “لام شمسية”، الذي حقق صدى واسعاً، وشاركه البطولة كل من أمينة خليل، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، وثراء جبيل، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

يتكوّن المسلسل من 15 حلقة، ويناقش قضايا اجتماعية حساسة بأسلوب درامي مشوّق، من بينها العلاقات الزوجية السامة، وتأثيرها النفسي والاجتماعي على الأفراد والأسرة، كما يسلّط الضوء بشجاعة على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، ويدعو إلى أهمية التوعية بهذه المسائل رغم حساسية طرحها، لحماية المجتمع من أزمات مستقبلية.