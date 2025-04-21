شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمد مختار يتحدث عن فترة تحضير مسلسل ولاد الشمس في بودكاست الشغلانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور محمد مختار، مدير التصوير، عن فترات التحضير التي تسبق عملية التصوير في الأعمال السينمائية والدرامية، خلال لقائه ببودكاست الشغلانة مع الزميل آسر أحمد، بالإضافة إلى كواليس تصوير مسلسل ولاد الشمس ومهام مساعديه خلف الكاميرات.

وقال الدكتور محمد مختار: "أنت غصب عنك بتتزنق، والوقت الطبيعي للتحضير بيكون حسب الورق واللوكيشن، لو 80% داخل البلاتوه و20% خارجي غير العكس، وبالنسبة لتحضيرات مسلسل مثل ولاد الشمس، كنا نصور في منطقة وسط البلد وهي منطقة صعبة في عملية التصوير، لان في إعادة كثيرة بسبب الناس، ولو في 2 بصولك في الكاميرا بتعيد المشهد ودا شيء طبيعي في وسط البلد ان الناس تبصلك عادي".

وعن توزيع المهام بين مساعديه خلف الكاميرا، قال: بيكون معايا 2 فوكس بولر لو معانا 3 كاميرا لأني بحب اقف على كاميرا بنفسي، معايا فوكس بولر أساسي بيكون حافظني وهو المسئول عن الفلاتر واختبارات الكاميرات، وكل واحد عارف هو بيعمل ايه ورا الكاميرا".

الدكتور محمد مختار، هو مدير تصوير بدء العمل خلف الكاميرات بداية الألفيات وعمل كمصور في فيلم الساحر للنجم الكبير محمود عبد العزيز، ومساعد مصور في فيلم صعيدي رايح جاي، ومصور في فيلم تيتو للنجم أحمد السقا، ومصور في فيلم حليم للنجم الكبير الراحل أحمد زكي، ومصور في مسلسل جبل الحلال، كما عمل مصور في فيلم الفيل الأزرق، وعمل مدير للتصوير في مسلسل حلاوة الدنيا ومدير تصوير في مسلسل غرايب سود، ومدير تصوير مسلسل ملحمة موسي للنجم محمد رمضان، ومدير تصوير لمسلسل راجعين يا هوي، ومدير تصوير مسلسل الكتيبة 101، ومدير تصوير لفيلم الحريفة وفيلم اللعب مع العيال.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة.