شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتعاون مع أحمد حسن راؤول في أغنية "جبروت" ضمن ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أصالة نصري لطرح أغنية جديدة بعنوان "جبروت" ضمن ألبومها المرتقب، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد عبية، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين، ومن المقرر إطلاق الأغنية تزامنًا مع طرح الألبوم خلال الأيام المقبلة.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع أصالة، واصفًا صوتها بـ"الاستثنائي والمميز"، وأضاف: "أغنية (جبروت) مختلفة عن كل ما قدمته سابقًا، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها."

وطرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

وقدمت النجمة أصالة رمضان الماضى تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

كما طرحت أصالة أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.