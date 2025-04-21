سموتريتش: على إسرائيل اتخاذ قرار بإنهاء غزة للأبد

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن "على إسرائيل اتخاذ قرار بإنهاء غزة للأبد"، مشددًا على ضرورة "إثبات أننا نحقق الهدف وندمر حركة حماس". وأضاف أن "إعادة الاسرىهدف مهم للغاية، لكنه ليس الهدف الأهم"، في إشارة إلى أولوية مواصلة العمليات العسكرية في غزة لتحقيق ما وصفه بـ"الغاية الأساسية".

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