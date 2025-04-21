تكريم أحمد مالك بجائزة هيباتيا الذهبية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تكريم الفنان أحمد مالك بجائزة هيباتيا الذهبية للإبداع في النسخة الحادية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

قدم أحمد مالك على مدار السنوات الماضية العديد من الأعمال الناجحة في السينما والدراما المصرية والأجنبية، كما خاض العديد من التجارب الفنية التي جعلته من أبرز وأهم شباب جيله من الممثلين.

شارك أحمد مالك منذ بداياته الفنية في بطولة أفلام قصيرة منها فيلم زي بعض عام 2009، ولا أنسى البحر عام 2021، وفيلم مطر عام 2023.

ومنذ تقديمه لشخصية حسن البنا صغيرًا في مسلسل الجماعة عام 2010، تنبأ الجميع للفنان أحمد مالك بمستقبل فني مبهر وناجح وكان على مستوى التوقعات.

قدم أحمد مالك للدراما أعمال ناجحة عديدة منها الشوارع الخلفية، حكاية حياة، لا تطفيء الشمس، بيمبو، ومؤخرا حقق نجاحا كبيرا بمسلسله الرمضاني ولاد الشمس الذي شارك في فكرته.

وعلى مستوى الأعمال السينمائية الطويلة لم يقل مستوى أحمد مالك عن المتوقع منه وشارك في أفلام عديدة وصلت إلى مهرجانات عالمية.

من أبرز أفلام أحمد مالك كل من هيبتا، شيخ جاكسون، اشتباك، عيار ناري، ليل خارجي، الضيف، 6 أيام، وفي الخارج قدم تجربة سينمائية فتحت له باب العالمية من خلال فيلم The Furnace "حارس الذهب".

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري.

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