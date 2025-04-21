الشرق القطرية: الوصول لوقف دائم لإطلاق النار بغزة هو الهدف الرئيسي لمساعي قطر الدبلوماسية

لفتت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن حرب الإبادة الجماعية تتواصل بحق الشعب الفلسطيني من جانب السلطات الإسرائيلية، التي تنفذ خطتها لإفناء الحياة بالتدمير المنهجي واسع النطاق للمدن والأحياء السكنية، إلى جانب القتل الجماعي المتعمد، كما تستخدم التجويع والتعطيش كأدوات في الحرب وتوقع عقابا جماعيا على المدنيين، في ظل فشل جميع الجهود الدولية لوقف الجرائم الإسرائيلية المتمادية.

وأوضحت أنه حتى الآن، فشل المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه الحرب العدوانية الظالمة للشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية والتدمير والتهجير في القطاع، وفتح ممرات آمنة لإدخال جميع المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لإنقاذ المنظومة الصحية والخدماتية، حيث جاءت سلسلة بيانات صدرت خلال الساعات الماضية، من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن نحو مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حاليا من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، في ظل التناقص الحاد للمخزون الغذائي.

وشددت على أن الوصول إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق، يظل هو الهدف الرئيسي للمساعي الدبلوماسية لدولة قطر، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية وتفادي المجاعة، ووضع حد للإبادة الجماعية في غزة التي تتواصل مشاهدها تحت بصر وسمع العالم.