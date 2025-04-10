"النشرة": اشتباكات بين الجيش وعدد من مهربي الأسلحة في جرود عيحا- راشيا وإصابة أحدهم

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، أنّ "اشتباكات اندلعت بين عناصر من الجيش اللبناني وعدد من مهرّبي الأسلحة في جرود عيحا قضاء راشيا"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ ضبط كميّة من الأسلحة، كما أُصيب أحد المهرّبين وجرى نقله إلى أحد المستشفيات في المنطقة للمعالجة".

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