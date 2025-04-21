قادة العالم ينعون البابا فرنسيس

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) غيّب الموت في روما البابا فرنسيس، عن 88 عاما، وفق ما أعلن الفاتيكان صباح اليوم الاثنين.

وبعد دقائق على إعلان وفاته، انهالت التعازي من زعماء عدد من الدول ومسؤولين، بينهم الرئيس المصري والرئيس الفرنسي وإيران وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى بابا الفاتيكان فرنسيس واصفا اياه بالـ "الشخصية العالمية الاستثنائية".

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزايا البابا فرنسيس الذي توفي الاثنين معتبرا أنه كان رجلا "يقف دائما إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة" متوجها بالتعازي إلى "الكاثوليك في العالم بأسره".

كما نعى المستشار الألماني المقبل، فريدريش ميرتس، وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن وفاة البابا فرنسيس خبر حزين للغاية بسبب رحيل "رجل عظيم وراع عظيم".

وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف إن البابا فرنسيس كان رجل الشعب بكل معنى الكلمة.

وأضاف: كان البابا فرنسيس، بأسلوبه الرصين في الحياة وخدمته وتضامنه، قدوة للكثيرين، الكاثوليك وغير الكاثوليك على حد سواء. نودعه اليوم بتقدير كبير.