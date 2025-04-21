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الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس

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الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، وفاة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف الفاتيكان، في بيان له، أن البابا فرنسيس توفي عن عمر 88 عاما، بعد معاناة من أمراض مختلفة، خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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