حكومتا الإمارات وكازاخستان تطلقان مبادرة "500 ألف مبرمج" ضمن معرض "الماتي" للذكاء الاصطناعي

21 ابريل 2025 14:50

ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث والتطوير الحكومي بين دولة الإمارات، وجمهورية كازاخستان، أطلقت حكومتا البلدين "مبادرة 500 ألف مبرمج في كازاخستان"، لبناء قدرات المواهب من أفراد المجتمع والكوادر الحكومية وتزويدها بالأدوات والممكنات اللازمة لتعزيز مشاركتها في صناعة مستقبل التحوّل الرقمي وتحديث العمل الحكومي. وتهدف المبادرة التي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات معرض الماتي للذكاء الاصطناعي، الذي نظم في مدينة الماتي في كازاخستان مؤخراً، إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم للتعامل مع الأدوات الرقمية المتقدمة، بما يواكب العصر الرقمي والتحولات المتسارعة في المشهد العالمي، وتأهيلهم لوظائف المستقبل وقيادة المشهد الرقمي. وتعد المبادرة امتداداً لمبادرة "مليون مبرمج "، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتنظم في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وكازاخستان، بهدف فتح بوابة الفرص أمام الشباب الطامحين بتعلم لغة المستقبل، بما يعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم، ودعم الجهود الحكومية لتحقيق الجاهزية الرقمية للمستقبل. وأكد معالي زسلان ماديف وزير التنمية الرقمية والابتكار والصناعة الفضائية في جمهورية كازخستان، أن فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي أصبح متطلبا أساسيا في عصر التحول الرقمي، وقال إنه من أجل بناء المواهب وتعزيز رأس المال البشري، تسعى كازاخستان إلى تدريب مليون شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أنه ضمن هذه التوجهات، أطلقت حكومة كازخستان "أستانا هاب" مدرسة الغد - أول مدرسة مخصصة للذكاء الاصطناعي في المنطقة، إلى جانب البدء بإنشاء مركز تومو للتكنولوجيا الإبداعية في مركز "أيلم.إيه آي" الدولي للذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى مبادرات استراتيجية أخرى مثل "مبرمجي كازاخستان"، تشكل معا أساسا متينا للبيئة التكنولوجية في البلاد.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة المعرفية الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، وأن مبادرة 500 ألف مبرمج، تمثل إضافة نوعية جديدة في مسيرة التعاون المشترك، إلى جانب سلسلة من المبادرات والبرامج التي تغطيها محاور الشراكة التي تم إطلاقها عام 2023 ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات. وقال عبد الله لوتاه، إن تطوير قدرات الشباب يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود التنمية، ودفع مسارات التحديث الحكومي، وتعزيز التميّز والأداء والكفاءة في المجال الرقمي، ورفع جاهزية الحكومات للتعامل مع التطور الرقمي العالمي المتسارع، بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات ومستقبلها.

وتتضمن المبادرة مسارات تدريبية وأنشطة وبرامج متعددة منها، برنامج "مبرمجي كازاخستان"، إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في كازاخستان لتعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب، حيث يوفّر تدريباً مجانياً وعالي الجودة حتى يناير 2028، عبر نموذج تعلّم مرن يعتمد التعليم الإلكتروني، ويهدف إلى بناء قدرات تقنية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل الرقمي. ويقدم مسار "أساسيات تطوير تطبيقات أندرويد تدريباً متخصصاً في تصميم واجهات التطبيقات، وطرق تفاعل المستخدم، ما يعزز كفاءة التطبيق ويحدّ من حجم بياناته. كما يركز مسار "أساسيات البرمجة" على تطوير صفحات الإنترنت، بما يوفر فهماً عملياً لمراحل بناء وتصميم المواقع وتحويلها إلى منصات تفاعلية. أما مسار "أساسيات تحليل البيانات"، فيُركز على تمكين المتدربين من التعامل مع البيانات غير المنظمة، وتحليلها، وبناء تصورات بصرية تفاعلية، إلى جانب تعزيز مهارات سرد القصص عبر البيانات. ويُقدم مسار "أساسيات الذكاء الاصطناعي"، معرفة أولية في مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومهارات استخدام الأدوات الحديثة مثل "شات جي بي تي"، إلى جانب تسليط الضوء على أطر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وتطبيقاته في مختلف القطاعات. وقد تمكنت حكومتا البلدين من بناء قدرات 834 موظفاً حكومياً عبر 278 ورشة عمل غطت أكثر من 21 ألف ساعة تدريب. الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وكازاخستان، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023؛ ووقع اتفاقية الشراكة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي غاليمجان قويشيبايف نائب رئيس الوزراء رئيس مكتب حكومة كازاخستان. وتركّز الشراكة على محاور تشمل؛ البرمجة والأداء الحكومي، والخدمات الذكية، والشركات الناشئة والابتكار، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية.