برفقة أطفالها.. كيت ميدلتون تستعد لأول ظهور رسمي بعد العلاج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل كيت ميدلتون، أميرة ويلز، عودتها التدريجية إلى واجباتها العامة في ظل تعافيها من مرض السرطان، إذ اختارت الظهور في مناسبات محدودة منذ إعلانها إنهاء العلاج الكيميائي، بينما تغيبت عن أخرى، بناءً على توصيات فريقها الطبي لتجنب الإرهاق ولأنها لم تستعد كامل عافيتها بعد.

وفي هذا السياق، كشفت دانييل ستايسي، المراسلة الملكية، أن الظهور المرتقب لأميرة ويلز سيكون خلال قداس أحد الفصح، حيث من المتوقع أن تحضر إلى جانب الأمير ويليام وأطفالهما. وتعد هذه المناسبة من أبرز التقاليد الملكية السنوية، حيث تشهد مشاركة واسعة من العائلة المالكة في قداس يُقام في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور.

وكان آخر ظهور رسمي للأميرة كيت قد تم خلال احتفالات يوم القديس باتريك، حيث أدت واجباتها بصفتها العقيد الفخري لفوج الحرس الأيرلندي، وزارت ثكنات ويلينغتون، والتقت الضباط وتفقدت الجنود خلال استعراضهم السنوي. وقد منحت خلال المناسبة عدداً من الجنود ميداليات الخدمة الطويلة وحسن السلوك.

يُذكر أن كيت ميدلتون، البالغة من العمر 43 عاماً، تولت هذا المنصب خلفاً للأمير ويليام بعد وفاة الملكة إليزابيث، وكانت قد تغيبت عن المشاركة في احتفالات العام الماضي بسبب خضوعها للعلاج الكيميائي. ومن المتوقع أن يكون ظهورها في قداس أحد الفصح لهذا العام حدثاً بارزاً، نظراً لخصوصية المناسبة وتوقيتها بعد إعلان إصابتها بالمرض العام الماضي.