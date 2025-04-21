أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "اصابة مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي جراء اطلاق النار والتمشيط من تلة الحمامص". كذلك أفاد المراسل، عن "اصابة المواطن (ع.ر*) في وطى الخيام جراء انفجار جسم غريب فيه، نقل على إثرها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة|.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اصابة مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي من تلة الحمامص ومواطن آخر بوطى الخيام جراء انفجار جسم غريب فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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