الدفاع المدني حذر من إشعال النيران بالمناطق الحرجية تزامناً مع اشتداد الرياح الخماسينية والعاصفة الرملية

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين، من مغبة إشعال النيران في المناطق الحرجية أو المحاذية لها، تزامناً مع اشتداد الرياح الخماسينية والعاصفة الرملية التي من المتوقع أن تضرب لبنان اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء ولغاية يوم الخميس، وفق ما أفادت به مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.

ونبهت المديرية، إلى أن "سرعة الرياح وجفاف الطقس خلال هذه الفترة يرفعان من احتمال امتداد رقعة النيران بسرعة في حال اندلاع أي حريق، ما يُنذر بخطر حقيقي على الثروة الحرجية والمساحات الخضراء والممتلكات ويهدد السلامة العامة".

كذلك حذرت من "إطلاق المفرقعات النارية ومن إشعال النيران في مستوعبات النفايات، لما لذلك من مخاطر جسيمة قد تتسبب باندلاع حرائق يصعب السيطرة عليها في ظل الظروف الجوية السائدة".

وشددت على أن "أي عمل يؤدي إلى إشعال النيران، سواء عن قصد أو نتيجة إهمال، سيُعدّ مخالفة جسيمة ويُعتبر جريمة بيئية يُلاحَق مرتكبها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".

وجددت المديرية دعوتها إلى "التقيد الصارم بتعليماتها في هذا الإطار، وتطلب من المواطنين الاتصال فوراً على الرقم 125 للتبليغ عن أي حريق – مهما كان حجمه – وتحديد موقعه بدقة، أو إرسال الصور وتفاصيل الموقع عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 70192693، ليتسنى لعناصر الدفاع المدني التدخل السريع والحد من الأضرار".