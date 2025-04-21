اعلنت كتائب القسام بانه بعد عودة مقاتلينا من خطوط القتال أكدوا استدراج قوة هندسية صهيونية لعين نفق مفخخة مسبقا. ولفتت القسام الى انه فور وصول القوة فجر مجاهدونا عين النفق وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، شرق حي التفاحن شرق مدينة غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: استدرجنا قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخّخ مسبقا وأوقعناها بين قتيل وجريح شرق حيّ التفاح بمدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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