أشار النائب فريد البستاني، خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، الى ان "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ممرّ الزامي للنهوض الاقتصادي واعادة انتظام العمل المصرفي والتحوّل الى اقتصاد منتج واتباع مبادىء الحوكمة وتطوير نظام ضرائبي عادل يؤمن العدالة الاجتماعية ويحفّز على الاستثمار وبالطبع اعادة كل اموال المودعين بطريقة متدرّجة".

كانت هذه تفاصيل خبر البستاني من اجتماعات صندوق النقد في واشنطن: الاتفاق مع الصندوق ممرّ الزامي للنهوض الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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