أفادت معلومات "الجديد"، بأن "قانوني تعديل القانون الانتخابي البلدي مدرجان على جدول اعمال جلسة الخميس النيابية والاتجاه العام هو نحو اعتماد اللوائح المقفلة للبلديات الكبرى وهذا التعديل لا يستدعي تأجيل الانتخابات وستبقى حتماً في موعدها".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": قانونا تعديل القانون الانتخابي البلدي مدرجان على جدول اعمال جلسة الخميس والاتجاه العام نحو اعتماد اللوائح المقفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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