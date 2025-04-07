شكرا لقرائتكم خبر عن 51.07 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأثنين 7 أبريل 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار اليوم الأثنين 7 أبريل 2025، أمام الجنيه في بالبنك الأهلى المصرى 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع. وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

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