عمرو دياب وعمرو مصطفى والتّعاون يتجدّد في صيف ٢٠٢٥… إقرأوا التّفاصيل

أعاد الملحّن والفنّان المصريّ عمرو مصطفى متابعة مواطنه الفنّان عمرو دياب، عبر “إنستغرام”، بعد المصالحة الّتي جرت بينهما في وقت سابق.

في هذا السّياق، تشير المعلومات المتداولة إلى أنّ تعاونًا مهمًّا سيجمع الرّجلَين في الألبوم الّذي يحضّره عمرو دياب لصيف ٢٠٢٥، إذ يعمل عمرو مصطفى على تلحين أغنية جديدة له من توزيع عادل حقّي.

يأتي هذا التّعاون المتجدّد، بعد سلسلة من الخلافات الّتي استمرّت لسنوات، وانتهت حين عبّر عمرو دياب عن دعمه عمرو مصطفى بعد الإعلان عن إصابته بورم سرطانيّ وخضوعه لعمليّة جراحيّة لاستئصاله.

وقد نشر دياب عبر “إنستغرام” صورة جمعته بمصطفى وعلّق، قائلًا: “أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك ودائمًا تبقى تُمتّع جمهورك بفنّك”.

تجدر الإشارة إلى أنّ المصالحة الأولى بينهما، جرت خلال الليلة الأولى من الليالي السّعوديّة-المصريّة الّتي أقيمت في دار الأوبرا المصريّة في فبراير ٢٠٢٤ برعاية المستشار تركي آل الشّيخ، رئيس الهيئة العامّة للتّرفيه في السّعوديّة وشكّلت تلك المصافحة التّاريخيّة أبرز مفاجآت الحفل، بعد سنوات طويلة من القطيعة.

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على صعيد الحفلات الفنّيّة، يُحيي عمرو دياب، حفلًا فنّيًّا في السّادس عشر من أيار/مايو المقبل في الجامعة الأميركيّة، بمنطقة التّجمع الخامس في القاهرة. فيما شارك عمرو مصطفى مؤخّرًا بتنفيذ أغاني مسلسل “عايشة الدّور” الّذي عُرض في شهر رمضان المبارك الفائت، من بطولة الممثّلة دنيا سمير غانم.