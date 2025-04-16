شكرا لقرائتكم خبر عن 50.92 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزى 50.92 جنيه للشراء 51.08 البيع، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك أمام الجنيه المصري. وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 ابريل 2025 فى البنك الأهلى المصرى 50.93 جنيه للشراء 51.03 البيع، وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 50.93 جنيه للشراء 51.03 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.93 جنيه للشراء و51.03 للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية الآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز