شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

المجاعة في غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على شاب فلسطيني، قرب مستوطنة مقامة على أراضي مدينة جنين، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وجرى احتجاز جثمانه.تزامن ذلك مع إغلاق قوات الاحتلال للطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، ومنع الفلسطينيين من المرور عبرها.أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها من خطورة تفاقم المجاعة وانتشارها في قطاع غزة، التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل انعدام مصادر الدخل واعتمادهم الكامل على المساعدات الإنسانية.وأكدت الخارجية الفلسطينية أهمية استجابة المجتمع الدولي للتحذير الجدي الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بشأن الخطر الداهم الذي يهدد حياة سكان القطاع، مع قرب نفاد الكميات الضئيلة المتبقية من المواد الغذائية.ودعت جميع الأطراف إلى التعامل بأقصى درجات الجدية مع هذا التحذير، والتحرك العاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على فتح المعابر فورًا، وضمان التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية، بما يسهم في إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.