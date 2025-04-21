شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر مستهل تعاملات الأسبوع 21 - 4 - 225 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في السوق المصري ثباتا خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، بعد تطورات أمس في حدود 10جنيهات فقط، تزامنًا مع ثبات الأسعار العالمية واستمرار حالة التذبذب في سوق المعادن الثمينة.

أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع المنقضي، بدعم من القفزات التاريخية في أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2.25%، مما يعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط على المدى المتوسط.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5457 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4775 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 4092.86 جنيهًا

جنيه الذهب (عيار 21) يسجل 38,200 جنيه

وأوضح التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلية – سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، لينهي تعاملات الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4700 جنيه في بداية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة الزخم الإيجابي التي يشهدها المعدن محليًا وعالميًا.

شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.