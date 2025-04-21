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استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

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استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

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الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في تجمعات للفلسطينيين جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس، واستشهد فلسطينيان في غارتين للاحتلال وسط المدينة.
وفي وسط قطاع غزة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لشمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع انفجارات في أحياء التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، ناتجة عن القصف المدفعي الإسرائيلي المستمر، وعمليات نسف المنازل والبنايات السكنية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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