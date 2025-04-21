شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبي.. مستشفى الأمير مشاري ينقذ مريضة بمتلازمة "ذيل الفرس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي -أحد مكونات تجمع الباحة الصحي- إنجازًا طبيًا مميزًا، بعد نجاحه في إجراء جراحة طارئة دقيقة لمريضة تبلغ من العمر 29 عامًا، كانت تعاني متلازمة "ذيل الفرس".

و"ذيل الفرس" حالة نادرة وخطيرة تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

آلام حادة أسفل الظهر

ووصلت المريضة إلى قسم الطوارئ وهي تعاني آلامًا حادة في أسفل الظهر، وتنميلًا في منطقة "السرج"، مع فقدان السيطرة على المثانة، وشلل في الأطراف السفلية نتيجة انزلاق غضروفي شديد في الفقرات القطنية.

وبفضل من الله ثم بفضل سرعة التشخيص ودقة التعامل من الفريق الطبي، جرى التدخل الجراحي فورًا لاستئصال الغضروف وتخفيف الضغط على الأعصاب في وقت قياسي.



سرعة التدخل الطبي

وبدأت المريضة منذ ذلك الحين مرحلة التعافي، إذ لوحظ تحسن تدريجي في الإحساس والوظائف العصبية.

وتُعد سرعة التدخل عنصرًا حاسمًا في التعامل مع مثل هذه الحالات، إذ تزداد فرص الشفاء الكامل وتجنب المضاعفات الدائمة كلما جرى التشخيص والعلاج في وقت مبكر.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للجهود المتكاملة والدعم المستمر من تجمع الباحة الصحي الذي يحرص على تمكين الكوادر الطبية، وتوفير بيئة عمل متقدمة تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية بالمنطقة.