شكرا لقرائتكم خبر عن في عدة مجالات.. "وقاء" يوقع مذكرة تفاهم مع مركز "الحياة الفطرية" والان نبدء بالتفاصيل

الحفاظ على التنوع البيولوجي

عدة مجالات

توفير الكواشف المخبرية

الدمام - شريف احمد - وقّع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.جاء ذلك برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز وقاء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة الزراعية والحياة الفطرية في المملكة.كما تستهدف تعزيز الجهود المشتركة لتطوير إستراتيجيات مستدامة للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية التي قد تؤثر في الحياة الفطرية، وتأتي بالتزامن مع أسبوع البيئة.وقّع المذكرة كلٍ من الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان.وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين في عدة مجالات وهي: الرصد والمراقبة والمسوحات وتنفيذ وتقييم أعمال الوقاية والمكافحة، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات للآفات النباتية والأمراض الحيوانية ونواقلها.بجانب دعم الإدارة المتكاملة في مكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ونواقلها، والأمن الحيوي ومكافحة العدوى، ونقل ومشاركة البروتوكولات والمعارف والتقنيات الحديثة وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات، وإجراء البحوث التطبيقية في مجال التشخيص المخبري للأمراض ذات الاهتمام المشترك.كما تتضمن تفعيل برنامج وخطة لتحصين قطعان الأنواع المستأنسة ضمن حدود المناطق المحمية ومراكز الأبحاث والإكثار والإيواء وحدائق الحيوان ومحيطها ضد بعض الأمراض الشائعة، وتشكيل فريق عمل للتأهب والتعامل مع حالات الطوارئ عند حدوث أي وباء في مراكز الأبحاث أو الإكثار أو المحميات الطبيعية.إضافةً إلى توفير الكواشف المخبرية وأنابيب جمع العينات وفق متطلبات الطرفين وحسب إمكانياتهم، وتنظيم وإقامة الفعاليات ذات الصلة مثل ورش العمل والدورات التدريبية والمعارض والمؤتمرات والتوعية والتثقيف والإرشاد لتنمية القدرات.يُذكر أن المذكرة تأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" من خلال تعزيز الاستدامة البيئية والزراعية، وتُؤكد التزام الطرفين لتعزيز الأمن البيئي والغذائي في المملكة.