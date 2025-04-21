الامارات | فنانة سورية ترد على خبر زواجها من بشار الأسد: "عملناها عالضيق وما عزمنا حدا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي "وثيقة زواج" تزعم ارتباطها بالرئيس السابق بشار الأسد، نشرت فنانة سورية معروفة الوثيقة المتداولة، عبر حسابها على "فيسبوك" أمس، قائلة: "لا تواخذونا عملناها عالضيق ماعزمنا حدا". وأردفت "قسماً بالله شي بيضحك".

وأضافت الممثلة السورية سلاف فواخرجي ساخرة "أنا عادة جديّة على فكرة .. لم أستطع الصمت". وتساءلت "هل تستطيعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة على الأقل؟ هل تستطيعون أن تناقشوا الأفكار من دون الطعن بالشرف الذي لا يتوقف عنده إلا كل من لديه عقدة فيه؟ هل تستطيعون أن تخرجوا عقولكم خارح غرف النوم؟".

كذلك أشارت إلى الأخطاء في عقد الزواج المزعوم، لاسيما لجهة خانة الطائفة. وتابعت كاتبة: "واليوم 3 غلطات بحالهم! مع أنو القصة مو صعبة أنكم تطالعوا بيان قيد عادي جدا وسهل! ولادتي بالأوراق الرسمية بعد 3 أيام من ولادتي يعني بـ 1.8.1977 يوم عيدالجيش السوري واللبناني وبابا الله يرحمه اسمه محمد مو محمد سليم، وخانتي بمشروع صليبة والخانة 65 وبشوف حالي فيها، وكل الحب لأهلنا بالسكنتوري، أنا من كل اللاذقية ومن كل سوريا، مشان إذا بدكن تعدلوا يانوابغ ياجهابذة، لانو يعتبر العقد باطل هيك والعياذ بالله!".

إلى ذلك، أكّدت فواخرجي عدم طلاقها من زوجها الفنان وائل رمضان، قائلة: "غير هيك والأهم وين ورقة الطلاق؟! أنا لم اطلق ولن اطلق اذا ربنا أراد، والله يحميلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس، عيب ...".

وختمت بقولها: "ديروا بالكم عالبلد والناس هنن أحق بالاهتمام مني... ولا شو؟".

ويأتي هذا المنشور بعدما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا شطب قيد الممثلة من سجلاتها بعد تصريحات أدلت بها مؤخرا و جددت فيها دعمها للرئيس السابق بشار الأسد.

فقد نشرت الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك، قرارا صدر بتوقيع نقيب الفنانين الجديد مازن الناطور، واستند إلى القانون الذي يجيز شطب الأعضاء في حال "الخروج عن أهداف النقابة".

فيما ردت فواخرجي على القرار بشكل غير مباشر من خلال نشر منشورات داعمة لها ولمسيرتها الفنية.