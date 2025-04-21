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الامارات | مصر: 15 طبيباً ينجحون في توصيل يد مبتورة بالكامل

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  • الامارات | مصر: 15 طبيباً ينجحون في توصيل يد مبتورة بالكامل 1/2
  • الامارات | مصر: 15 طبيباً ينجحون في توصيل يد مبتورة بالكامل 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، نجاح فريق طبي بمجمع السويس، في إجراء عملية دقيقة لإعادة توصيل يد مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 35 عاماً.

وبحسب بيان الهيئة، الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع "فيس بوك"، الأحد، فقد استغرقت العملية نحو 12 ساعة متواصلة، حيث شملت إعادة توصيل العظام، والأوتار، والشرايين، والأوردة، والأعصاب، باستخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي.

واعتمد الأطباء خلال العملية على تقنيات الجراحة الميكروسكوبية المُتقدمة، لأول مرة في مستشفيات الهيئة بمحافظة السويس.

وشارك في العملية فرق طبية من 4 تخصصات مختلفة هي: جراحة التجميل، والعظام، والأوعية الدموية، والتخدير، بإجمالي 15 طبيباً.

وتكللت العملية بالنجاح، تزامناً مع استقرار حالة المريض وخضوعه للرعاية الطبية والمتابعة داخل المجمع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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