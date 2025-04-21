شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تسليم أراضى الحى 32 بجميعة الأمل "سابقاً" بالعبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة يوم الأحد 4/5/2025 فى تسليم قطع أراضي المجاورة 2 بالحى 32 بنطاق جمعية الأمل "سابقاً" بالمدينة، وذلك للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وتسكينهم وفقاً للقرعة العلنية شريحة المساحة 276م2 لقطع الأراضى.

ومن المقرر أن تسليم قطع الأراضي سيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 13/8/2025، على أن يتم التسليم وفقاً للمواعيد المقررة، مشدداً في الوقت نفسه على تسريع وتيرة العمل بمشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار سرعة تنمية الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه يتم الحضور بمقر جهاز المدينة في الموعد المحدد للاستلام وتقديم المستندات التالية (أصل عقد البيع – أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة – أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية – مستندات تسلسل الملكية – إخطار التخصيص)، بجانب سداد المبالغ المستحقة وتسليم الشيكات الخاصة بالأقساط وعليها صحة توقيع من البنك.

وأشار رئيس جهاز تنمية العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك 32301 القطع من 1 : 24، يوم الأحد 4/5/2025، وبلوك 32302 القطع من 1 : 20، يوم الإثنين 5/5/2025 ، وبلوك 32302 القطع من 21 : 26، وبلوك 32303 القطع من 1 : 15، يوم الثلاثاء 6/5/2025، وبلوك 32203 القطع من 16 : 26، وبلوك 32204 القطع من 1 : 12، يوم الأربعاء 7/5/2025، وبلوك 23304 القطع من 13 : 37، يوم الأحد 11/5/2025، وبلوك 32205 القطع من 1 : 20، يوم الإثنين 12/5/2025، وبلوك 32205 القطع من 21 : 28، وبلوك 32206 القطع من 1 : 15، يوم الثلاثاء 13/5/2025، وبلوك 32206 القطع من 16 : 40، يوم الأربعاء14/5/2025.

وأضاف الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، أنه سيتم التسليم بالبلوك 32207 القطع من 1: 23، يوم الأحد 18/5/2025، وبلوك 32207 القطع من 24 : 28 ، وبلوك 32208 القطع من 1: 20 ، يوم الإثنين 19/5/2025، وبلوك 32209 القطع من 1: 20، يوم الثلاثاء 20/5/2025، وبلوك 32209 القطع من 21: 29، وبلوك 322010 القطع من 1: 15 ، يوم الأربعاء 21/5/2025 ، وبلوك 32210 القطع من 16 : 30، يوم الأحد 25/5/2025، وبلوك 32211 القطع من 1 : 20، يوم الإثنين 26/5/2025، وبلوك 32211 القطع من 21 : 27، وبلوك 32312 القطع من 1 : 15، يوم الثلاثاء 27/5/2025، وبلوك 32312 القطع من 16 : 26، وبلوك 32213 القطع من 1 : 16، يوم الأربعاء 28/5/2025، وبلوك 32214 القطع من 1 : 18، يوم الأحد 1/6/2025، وبلوك 32215 القطع من 1 : 11، يوم الإثنين 2/6/2025، وبلوك 32316 القطع من 1 : 20، يوم الثلاثاء 3/6/2025، وبلوك 32317 القطع من 1 : 20، يوم الأربعاء 4/6/2025.

وقال: سيتم التسليم بالبلوك 32317 القطع من 21 : 38، يوم الأحد 15/6/2025، وبلوك 32218 القطع من 1 : 28، يوم الإثنين 16/6/2025، وبلوك 32219 القطع من 1 : 28، يوم الثلاثاء 17/6/2025، وبلوك 32220 القطع من 1 : 12، يوم الأربعاء 18/6/2025، وبلوك 32221 القطع من 1 : 18، يوم الأحد 22/6/2025، وبلوك 32222 القطع من 1 : 16، يوم الإثنين 23/6/2025، وبلوك 32223 القطع من 1 : 28، يوم الثلاثاء 24/6/2025، وبلوك 32224 القطع من 1 : 18، يوم الأربعاء 25/6/2025، وبلوك 32225 القطع من 1 : 20، يوم الأحد 29/6/2025، وبلوك 32225 القطع من 21 : 30، وبلوك 32226 القطع من 1 : 10، يوم الثلاثاء 1/7/2025، وبلوك 32226 القطع من 11 : 25، يوم الأربعاء 2/7/2025، وبلوك 32227 القطع من 1 : 16، يوم الأحد 6/7/2025، وبلوك 32228 القطع من 1 : 28، يوم الإثنين 7/7/2025، وبلوك 32229 القطع من 1 : 26، يوم الثلاثاء 8/7/2025، وبلوك 32231 القطع من 1 : 23، يوم الأربعاء 9/7/2025، وبلوك 32231 القطع من 24 : 19، يوم الأحد 13/7/2025، وبلوك 32232 القطع من 1 : 20، يوم الأحد 13/7/2025، وبلوك 32233 القطع من 1 : 26، يوم الإثنين 14/7/2025، وبلوك 32234 القطع من 1 : 25، يوم الثلاثاء 15/7/2025، وبلوك 32234 القطع من 26 : 29، وبلوك 32235 القطع من 1 : 22، يوم الأربعاء 16/7/2025.

ونوَّه عن أنه سيتم التسليم بالبلوك 32236 القطع من 1 : 20، يوم الأحد 20/7/2025، وبلوك 32236 القطع من 21 : 39، يوم الإثنين 21/7/2025، وبلوك 32237 القطع من 1 : 20، يوم الثلاثاء 22/7/2025، وبلوك 32237 القطع من 21 : 32، وبلوك 32238 القطع من 1 : 16، يوم الأحد 27/7/2025، وبلوك 32238 القطع من 17 : 40، يوم الإثنين 28/7/2025، وبلوك 32239 القطع من 1 : 11، يوم الثلاثاء 29/7/2025، وبلوك 32240 القطع من 1 : 24، يوم الأربعاء 30/7/2025، وبلوك 32241 القطع من 1 : 20، يوم الأحد 3/8/2025، وبلوك 32242 القطع من 1 : 24، يوم الإثنين 4/8/2025.

يذكر أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 10/8/2025: الأربعاء 13/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام فى المواعيد السابقة.