شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يستعرض أحدث تقنياته في أسبوع البيئة 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أسبوع البيئة 2025

الدمام - شريف احمد - تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي بجناح تعريفي وتوعوي في معرض أسبوع البيئة 2025.وتستهدف تعزيز أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وحفظ الموارد الطبيعية، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وذلك خلال الفترة (20-26 أبريل 2025م) بمدينة الرياض.وتستعرض القوات في المعرض الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "بيئتنا كنز"، الآليات والتقنيات المزودة بتقنيات الذكاء الاصنطاعي في المنظومة الأمنية لحماية ومراقبة البيئة.هذا فضلا عن المهام والمسؤوليات الميدانية المنوطة بها ومناطق انتشارها في المملكة، ودورها في الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية، لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.