تفاصيل لقاء السوداني ونيجرفان بارزاني في السليمانية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان اللقاء شهد بحث الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة الملفات المشتركة، والتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، بما يعزز وحدة الصف الوطني، وخدمة مصالح العراق العليا، وكذلك التأكيد على أهمية ضمان الحقوق الدستورية لجميع المكونات، وتعزيز التعاون بين جميع القوى الوطنية، للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، ودعم جهود الحكومة الاتحادية في تنفيذ مشاريعها التنموية في عموم العراق.



وناقش اللقاء – بحسب البيان - تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على العراق، والتأكيد على ضرورة إبقاء العراق بمنأى عن الصراعات، ودعم المبادرات التي تنتهج الحلول السلمية والحوار في تسوية الأزمات الإقليمية.

